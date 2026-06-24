Coppa Italia: il 14 Agosto al Franchi il debutto della Fiorentina di Grosso contro Benevento o Ravenna
Svelata data e orario della prima partita ufficiale della Fiorentina valida per i 32esimi di Coppa Italia
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 21:11
Resa nota dalla Lega Calcio la data e l'orario della prima sfida della stagione per la Fiorentina: i gigliati scenderanno in campo al Franchi il 14 di agosto alle 21.00, per i 32simi di Coppa Italia, contro la vincente di Benevento-Ravenna.