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Coppa Italia: il 14 Agosto al Franchi il debutto della Fiorentina di Grosso contro Benevento o Ravenna

Svelata data e orario della prima partita ufficiale della Fiorentina valida per i 32esimi di Coppa Italia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 21:11
Coppa Italia: il 14 Agosto al Franchi il debutto della Fiorentina di Grosso contro Benevento o Ravenna - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Resa nota dalla Lega Calcio la data e l'orario della prima sfida della stagione per la Fiorentina: i gigliati scenderanno in campo al Franchi il 14 di agosto alle 21.00, per i 32simi di Coppa Italia, contro la vincente di Benevento-Ravenna.

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