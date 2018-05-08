Coppa di Francia: si infrange in finale il sogno del Les Herbiers. 0-2 PSG

Il sogno del Les Herbiers si è infranto in finale contro la corazzata Psg vittorioso per 0-2 con le reti di Lo Celso e Cavani su rigore. La squadra di terza divisione francese non è riuscita nell’impr...

A cura di Gabriele Caldieron 08 maggio 2018 22:51

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