Coppa di Francia: si infrange in finale il sogno del Les Herbiers. 0-2 PSG
Il sogno del Les Herbiers si è infranto in finale contro la corazzata Psg vittorioso per 0-2 con le reti di Lo Celso e Cavani su rigore. La squadra di terza divisione francese non è riuscita nell’impr...
Il sogno del Les Herbiers si è infranto in finale contro la corazzata Psg vittorioso per 0-2 con le reti di Lo Celso e Cavani su rigore. La squadra di terza divisione francese non è riuscita nell’impresa impossibile ma per i tifosi accorsi (15.000 allo “Stade de France”) dalla piccola cittadina di circa 17.000 abitanti è comunque stato un meraviglioso sogno giocarsela fino in fondo contro la squadra di Emery. Gli amanti del calcio romantico avrebbero sperato in un altro finale ma stavolta Davide non ha battuto Golia...
Gabriele Caldieron