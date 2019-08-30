Convocati U21, ci sono due viola. Fiducia a Sottil, prima chiamata Ranieri..

Il nuovo ct dell'Under 21 Paolo Nicolato ha reso nota la lista di convocati per le sfide che la selezione azzurra affronterà nei prossimi dieci giorni. Venerdì 6 settembre (ore 18.30) allo stadio ‘Ang...

Il nuovo ct dell'Under 21 Paolo Nicolato ha reso nota la lista di convocati per le sfide che la selezione azzurra affronterà nei prossimi dieci giorni. Venerdì 6 settembre (ore 18.30) allo stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania amichevole contro la Moldavia e martedì 10 settembre (ore 18.30) a Castel di Sangro contro il Lussemburgo, quest'ultima valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Sono dodici le novità: il portiere Carnesecchi, i difensori Bellanova, Bettella, Del Prato, Gabbia, Ranieri, Sala e Tripaldelli e i centrocampisti Carraro, Frattesi, Maggiore e Zanellato.

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).

Tuttomercatoweb.com