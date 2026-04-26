Convocati Fiorentina: Piccoli out per un risentimento, non c’è Gosens. Fuori anche Parisi e Fortini

Ancora una volta sono molte le assenze in casa Fiorentina, mancheranno Piccoli e Gosens oltre ai soliti Parisi e Fortini

La Fiorentina ha reso noti i convocati per la sfida di oggi a 12:30 con il Sassuolo, assenti Piccoli, Kean, Fortini e Parisi oltre a Pongracic squalificato. La Fiorentina fa sapere che Piccoli ha accusato un risentimento all’adduttore sinistro mentre Fortini e Parisi stanno recuperando dai loro problemi. Anche Kean che sta però aumentando i carichi di lavoro e verrà valutato nei prossimi giorni. Questo l’elenco dei convocati:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PUZZOLI Giorgio

19) RANIERI Luca

20) RUGANI Daniele

21) SOLOMON Manor



