Convocati Fiorentina: Piccoli out per un risentimento, non c’è Gosens. Fuori anche Parisi e Fortini
Ancora una volta sono molte le assenze in casa Fiorentina, mancheranno Piccoli e Gosens oltre ai soliti Parisi e Fortini
La Fiorentina ha reso noti i convocati per la sfida di oggi a 12:30 con il Sassuolo, assenti Piccoli, Kean, Fortini e Parisi oltre a Pongracic squalificato. La Fiorentina fa sapere che Piccoli ha accusato un risentimento all’adduttore sinistro mentre Fortini e Parisi stanno recuperando dai loro problemi. Anche Kean che sta però aumentando i carichi di lavoro e verrà valutato nei prossimi giorni. Questo l’elenco dei convocati:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PUZZOLI Giorgio
19) RANIERI Luca
20) RUGANI Daniele
21) SOLOMON Manor