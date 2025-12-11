Convocati Fiorentina: confermate le assenze di Fagioli, Gosens e Fazzini. A disposzione anche Kospo

La Fiorentina ha reso noto l’elenco dei convocati in vista della partita di stasera. Quest’oggi infatti la squadra di Vanoli scenderà in campo contro la Dinamo Kiev per la 5º partita di Conference League. Come annunciato ieri dal mister non ci saranno Gosens, Fazzini e Fagioli che sono a lavoro per recuperare in vista di Domenica. La lista dei convocati viola per la partita contro la Dinamo Kiev:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FORTINI Niccolò
6) GUDMUNDSSON Albert
7) KEAN Moise Bioty
8) KOŠPO Eman
9) KOUAME Kouakou Christian Michael
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia