Convocati Fiorentina: Kean ancora fuori e Fazzini out per febbre. Ranieri squalificato
La Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di stasera
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 14:27
Stasera alle 20:45 la squadra di Vanoli scenderà in campo al Franchi per l'ultima sfida della Serie A 25/26. Ecco la lista dei convocati della Fiorentina:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) LEZZERINI Luca (P)
15) MANDRAGORA Rolando
16) NDOUR Cher
17) PICCOLI Roberto
18) PONGRAČIĆ Marin
19) PUZZOLI Giorgio
20) RUGANI Daniele
21) SOLOMON Manor