Labaro Viola

Convocati Fiorentina: Kean ancora fuori e Fazzini out per febbre. Ranieri squalificato

La Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di stasera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 14:27
Convocati Fiorentina: Kean ancora fuori e Fazzini out per febbre. Ranieri squalificato -
News
Condividi

Stasera alle 20:45 la squadra di Vanoli scenderà in campo al Franchi per l'ultima sfida della Serie A 25/26. Ecco la lista dei convocati della Fiorentina:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) LEZZERINI Luca (P)

15) MANDRAGORA Rolando

16) NDOUR Cher

17) PICCOLI Roberto

18) PONGRAČIĆ Marin

19) PUZZOLI Giorgio

20) RUGANI Daniele

21) SOLOMON Manor

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok