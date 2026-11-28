Convocati Fiorentina: Assenti Pongracic e Viery oltre a Parisi, in difesa Vanoli chiama Turnone

Il tecnico viola ha diramato la lista dei giocatori per la gara di Udine

Paolo Vanoli non ha alcuna incertezza e non ha paura di perdere la panchina, neppure qualora dovesse arrivare un passo falso a Udine. Interpellato sull'argomento in sala stampa, il tecnico ha replicato con decisione: “Sì, sono convinto, sono l’uomo giusto a posto giusto per la Fiorentina, in questo momento”.

Con questa dichiarazione piena di fiducia in sé stesso, l'allenatore mette così a tacere le indiscrezioni che vedevano Aurelio Andreazzoli — attuale guida della Primavera ed ex tecnico di Roma, Empoli e Genoa in Serie A — pronto a subentrargli in caso di esito negativo della trasferta friulana.

Vanoli ha poi rincarato la dose: “Chi inizia a fare il mio lavoro se non sa di essere sempre messo in discussione non può fare questo lavoro. Adesso a me interessa la Fiorentina, non è nella mia testa guardare indietro, penso solo a Udine e a fare il miglior risultato. A Udine, prima di un’idea di gioco, dobbiamo partire da una mentalità. La squadra ha talento ma il talento è fine a se stesso se non è messo a disposizione della squadra. Dobbiamo giocare con le squadre con cui dobbiamo fare punti con la stessa determinazione che mettiamo contro le grandi”.

Successivamente, il mister ha ufficializzato i nomi dei giocatori scelti per la partita. Tra questi figura anche il diciannovenne Niccolò Turnone, difensore centrale e capitano della formazione Primavera, che indosserà la maglia numero 77. Di seguito la lista integrale dei convocati: