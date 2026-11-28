Convocati Fiorentina: Assenti Pongracic e Viery oltre a Parisi, in difesa Vanoli chiama Turnone
Il tecnico viola ha diramato la lista dei giocatori per la gara di Udine
Paolo Vanoli non ha alcuna incertezza e non ha paura di perdere la panchina, neppure qualora dovesse arrivare un passo falso a Udine. Interpellato sull'argomento in sala stampa, il tecnico ha replicato con decisione: “Sì, sono convinto, sono l’uomo giusto a posto giusto per la Fiorentina, in questo momento”.
Con questa dichiarazione piena di fiducia in sé stesso, l'allenatore mette così a tacere le indiscrezioni che vedevano Aurelio Andreazzoli — attuale guida della Primavera ed ex tecnico di Roma, Empoli e Genoa in Serie A — pronto a subentrargli in caso di esito negativo della trasferta friulana.
Vanoli ha poi rincarato la dose: “Chi inizia a fare il mio lavoro se non sa di essere sempre messo in discussione non può fare questo lavoro. Adesso a me interessa la Fiorentina, non è nella mia testa guardare indietro, penso solo a Udine e a fare il miglior risultato. A Udine, prima di un’idea di gioco, dobbiamo partire da una mentalità. La squadra ha talento ma il talento è fine a se stesso se non è messo a disposizione della squadra. Dobbiamo giocare con le squadre con cui dobbiamo fare punti con la stessa determinazione che mettiamo contro le grandi”.
Successivamente, il mister ha ufficializzato i nomi dei giocatori scelti per la partita. Tra questi figura anche il diciannovenne Niccolò Turnone, difensore centrale e capitano della formazione Primavera, che indosserà la maglia numero 77. Di seguito la lista integrale dei convocati:
ATTA Arthur Eric Kolawolé
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique (Beto)
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
MAZZEO Brando
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
RANIERI Luca
TURNONE Niccolò
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor