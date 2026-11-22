Convocati della Fiorentina per il Monza: finalmente Atta, ci sono anche Njie e Ndour

La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati per la trasferta di domani contro il Monza

La Fiorentina ha comunicato i convocati per la partita di domani contro il Monza. Ottime notizie sul fronte recuperi, con Atta che rientra dopo il lungo stop e saranno a disposizione anche Ndour e Njie.

La lista dei convocati viola per la partita contro il Monza: ATTA Arthur Eric Kolawolé BRESCIANINI Marco CHRISTENSEN Oliver (G)CORDEIRO DOS SANTOS Domilson DE GEA QUINTANA David (G)DRAGUSIN Radu-Matei FAGIOLI Nicolò FERNANDES SANTOS LOPES Viery GNONTO Degnand Wilfried GOMES BETUNCAL Norberto Bercique JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro LEZZERINI Luca (G)MASTANTUONO Franco MAZZEO Brando NDOUR Cher NETO LOPES João Mário NJIE Alieu Badara OULAI Christ Ravynel Inao PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo PEREIRA GONÇALVES Pedro António RANIERI Luca VALDEPEÑAS TALAVERA Victor

