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Continua la contestazione: 'Della Valle torna... a gola!'

Continuano la contestazione e le manifestazioni di dissenso nei confronti della proprietà della famiglia Della Valle

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2017 13:17
Continua la contestazione: 'Della Valle torna... a gola!' -
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Della Valle
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Continuano la contestazione e le manifestazioni di dissenso nei confronti della proprietà della famiglia Della Valle. Infatti, nel corso della notte, un nuovo striscione è stato affisso ai cancelli dello stadio "Artemio Franchi". Questo il contenuto del messaggio polemico: "Della Valle torna... a gola!".

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