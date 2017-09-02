Continua la contestazione: 'Della Valle torna... a gola!'
Continuano la contestazione e le manifestazioni di dissenso nei confronti della proprietà della famiglia Della Valle
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2017 13:17
Continuano la contestazione e le manifestazioni di dissenso nei confronti della proprietà della famiglia Della Valle. Infatti, nel corso della notte, un nuovo striscione è stato affisso ai cancelli dello stadio "Artemio Franchi". Questo il contenuto del messaggio polemico: "Della Valle torna... a gola!".