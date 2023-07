Continua a gonfie vele la campagna abbonamenti della Fiorentina: sono 11.500 le tessere

Continua la campagna abbonamenti della Fiorentina, iniziata 10 giorni fa. I primi segnali da parte della tifoseria sono ottimi, nonostante i rincari e altri aspetti che hanno lasciato perplessi alcuni tifosi. Giovedì è stata superata la quota di 11.500 tessere acquistate, un dato davvero considerevole, un numero superiore rispetto a quello registrato la scorsa stagione nello stesso periodo. Probabile dunque che in queste ore sia stata superata la quota di 12.000 tessere vendute. Il calciomercato può dare una bella spinta, l’acquisto di Parisi è piaciuto ai tifosi. La Fiorentina completerà certamente altre operazioni in entrata, restano però da capire i tempi e soprattutto le identità dei calciatori che arriveranno a Firenze, acquisti che potrebbero convincere altri tifosi a comprare l’abbonamento. Tre giorni fa il club ha fatto sapere che la tariffa agevolata rivolta agli under 14 è stata ampliata ai seguenti settori: Parterre di Tribuna Centrale, Maratona Centrale, Parterre di Maratona Coperto e Curva Fiesole. Lo scrive La Nazione.

