Conti: "Grosso sarà decisivo per la Fiorentina come fu per l'Italia nel 2006. Vivo male la scelta di Antognoni"

Le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina che verrà durante una cena di beneficienza nei pressi di Forte dei Marmi

Ospite ad una cena benefica nei pressi di Forte dei Marmi organizzata da Alessandro Moggi in favore dell'ospedale Meyer di Firenze, Carlo Conti ha risposto ad alcune domande dei media presenti a tema Fiorentina:

"Sono sempre stato al fianco dell’ospedale Meyer quindi per me è bello essere qui."



Sulle aspettative dal mercato:

"Quest’anno siamo arrivati 15^ per cui spero di fare un po’ meglio… ho grande fiducia in Paratici e nella nuova struttura societaria che è stata costruita."



Su Grosso:

"Basta che faccia come quel rigore di 20 anni fa… quest’anno non ho seguito il Mondiale dell’Italia… sono certo che sarà decisivo per la Fiorentina come lo è stato nel 2006 per la Nazionale."

Su Kean:

"Spero resti anche perché a Firenze uno più scuro di pelle di me ci deve essere. Ho ascoltato qualche sua canzone e all’ultima di campionato ci ho scherzato."



Su Antognoni fuori dal Centenario:

"La vivo male da tifoso”.