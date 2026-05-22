Contestazioni e clima teso a Firenze, Commisso dall'America carica l'ambiente: "Per i tifosi, forza Viola"

Dopo una stagione deludente, la curva contesta la squadra. Il presidente però rilancia su Instagram

Clima teso allo stadio Franchi a poche ore dalla sfida tra Fiorentina e Atalanta. Dopo una stagione fallimentare, da parte di una larga fetta della tifoseria è arrivata una contestazione nei confronti della squadra. I tifosi hanno espresso il proprio malcontento per il rendimento dell’annata tramite degli striscioni.

Nel frattempo, dal lato societario, il presidente Commisso ha pubblicato una storia su Instagram dall’America per provare a ricompattare l’ambiente: un messaggio di sostegno alla squadra e un invito a stringersi attorno ai colori viola con il suo classico “Per la maglia. Per i tifosi. Per Rocco. Forza Viola”.