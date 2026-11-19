Conte rivela: "Vanoli è stato determinante nella crescita di Lukaku: lo ha reso un attaccante completo"

Antonio Conte svela il lavoro fatto in allenamento insieme a Paolo Vanoli

C'è anche il lavoro di Paolo Vanoli dietro la crescita di Romelu Lukaku, diventato negli anni uno degli attaccanti più importanti a livello internazionale. A svelarlo è stato Antonio Conte durante un'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, nella quale ha ripercorso il percorso di miglioramento del centravanti belga ai tempi dell'Inter, soffermandosi anche sul contributo dell'attuale allenatore della Fiorentina, allora componente del suo staff.



"Lukaku non era abituato a giocare spalle alla porta, voleva solo andare in profondità ma il nostro intento era farlo diventare un giocatore completo. Con Paolo Vanoli, che faceva parte del mio staff, a fine allenamento facevamo un esercizio specifico con Romelu".

"Vanoli gli si metteva dietro con la sagoma di gommapiuma, e lo tampinava, lo spingeva, mentre lo spara palloni gli faceva arrivare palloni a ripetizione che lui doveva riuscire a difendere. E' diventato Lukaku così".