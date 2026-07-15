Conte incorona Oulai: "È uno dei giocatori che mi ha colpito di più al Mondiale"

Paratici non è il solo ad aver intravisto il grande potenziale del talento ivoriano

Fabio Paratici continua a seguire con grande interesse Oulai del Trabzonspor, uno dei principali obiettivi della Fiorentina per rinforzare il centrocampo. Il club viola è pronto a fare un investimento importante per assicurarsi il talento ivoriano, considerato uno dei prospetti più promettenti nel suo ruolo.

L'apprezzamento per Oulai, però, non arriva soltanto da Firenze. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, anche Antonio Conte ha speso parole di elogio per il giovane centrocampista, inserendolo tra i calciatori che più lo hanno impressionato durante il Mondiale:

"Tra i giocatori meno noti che mi hanno colpito ci sono Hassan, esterno dell'Egitto, Bouaddi, centrocampista del Marocco, e Oulai, centrocampista della Costa d'Avorio."