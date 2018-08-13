Conosciamo Antony: 23 anni da Firenze in partenza per il giro del mondo in bicicletta, con il viola nel cuore...

Ciao Antony, benvenuto su Labaroviola viola, raccontaci come un ragazzo di 23 anni decide di prendere una bici e partire...Grazie mille! Tutto cominciò nel 2015 a Barcellona quando mi trovavo in un os...

Ciao Antony, benvenuto su Labaroviola viola, raccontaci come un ragazzo di 23 anni decide di prendere una bici e partire...

Grazie mille! Tutto cominciò nel 2015 a Barcellona quando mi trovavo in un ostello. Ho conosciuto un ragazzo che stava facendo il giro del mondo in autostop e li qualcosa nella mia testa è scattato...

Ovviamente la partenza è Firenze, quale sarà il percorso?

Si, partirò a Febbraio 2019 da Firenze e il percorso che seguirò è molto complicato: mi dirigero' vero la Francia passando da Genova, farò tutta la costa per arrivare fino in Spagna a Barcellona, da lì seguirò la strada fino a tagliare il paese a metà e arrivare fino in Portogallo, da lì prendero' un aereo che mi porterà negli States. Dopo averli girati andrò in Norvegia, Russia... Ed altro ovviamente.

Con la Fiorentina nel cuore immagino...

Beh ci mancherebbe! Di famiglia tutti tifano Inter, io simpatizzo il bel calcio, ma stando a Firenze la risposta vien da se...

Come possono i tifosi viola seguirti e aiutarti?

Tutti coloro che sono interessati a sostenermi basta che vadano su www.inviaggiocontony.it oppure sui social. C’è il modo di poter anche contribuire economicamente con offerte libere di qualsiasi importo, che poi verranno utilizzati durante il viaggio, sostegno per me incredibile visto che viaggerò da solo.

Noi di Labaroviola ti facciamo un grosso in bocca al lupo sperando che qualcuno abbia la voglia di conoscere meglio il tuo progetto!

Grazie, spero di vedere tra una pedalata e l’altra una bella Fiorentina!

Gabriele Caldieron