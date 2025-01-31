Confermata la nostra anticipazione: Fiorentina-Inter verrà recuperata giovedì 6 febbraio dalle 20.45
Sono ufficiali le date delle due gare di Serie A da recupere. A comunicarle, con relativi dettagli, è direttamente la Lega Serie A. Fiorentina-Inter della 14^ giornata - interrotta al 16' del primo te...
Sono ufficiali le date delle due gare di Serie A da recupere. A comunicarle, con relativi dettagli, è direttamente la Lega Serie A. Fiorentina-Inter della 14^ giornata - interrotta al 16' del primo tempo per il malore occorso a Bove - si giocherà giovedì 6 febbraio alle 20.45. Bologna-Milan della 9^ giornata - non giocata per i gravi disagi causati dal maltempo - invece si recupererà il 26 o il 27 febbraio. Ecco la spiegazione:
"Si comunica che la prosecuzione della gara di Campionato di Serie A Enilive Fiorentina-Inter (14^ giornata), interrotta al minuto 16’ del primo tempo in data 1° dicembre 2024, è fissata per il giorno giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 20.45.
Si comunica altresì che il recupero della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan (9^ giornata), originariamente programmata in data 26 ottobre 2024, è fissato per mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 18.30. In caso di mancata qualificazione della società AC Milan agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, la gara sarà programmata il giorno giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45".