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Conference League, oggi alle 13 il sorteggio dei playoff: Omonia o Jagiellonia per la Fiorentina

Oggi venerdì 16 gennaio alle ore 13.00 ci sarà il sorteggio dei playoff di Conference League, un appuntamento importante per il futuro europeo della Fiorentina. I viola scopriranno se sulla loro strad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2026 10:33
Conference League, oggi alle 13 il sorteggio dei playoff: Omonia o Jagiellonia per la Fiorentina -
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Oggi venerdì 16 gennaio alle ore 13.00 ci sarà il sorteggio dei playoff di Conference League, un appuntamento importante per il futuro europeo della Fiorentina. I viola scopriranno se sulla loro strada ci sarà l’Omonia oppure lo Jagiellonia, due avversari diversi per storia e caratteristiche, ma entrambi da affrontare con la massima attenzione.

La priorità della squadra resta comunque il campionato e l’obiettivo salvezza, fondamentale per garantire stabilità e continuità al progetto tecnico. Tuttavia, la Conference League rappresenta un’opportunità da non sottovalutare: una competizione europea che può dare prestigio, entusiasmo all’ambiente e minuti preziosi a tutta la rosa.

La Fiorentina dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra le energie da spendere in Serie A e quelle da dedicare all’Europa, evitando cali di concentrazione. Trascurare la Conference sarebbe un errore, perché il percorso europeo può diventare un valore aggiunto anche per la crescita del gruppo e per il morale della squadra.

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