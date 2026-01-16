Conference League, oggi alle 13 il sorteggio dei playoff: Omonia o Jagiellonia per la Fiorentina

Oggi venerdì 16 gennaio alle ore 13.00 ci sarà il sorteggio dei playoff di Conference League, un appuntamento importante per il futuro europeo della Fiorentina. I viola scopriranno se sulla loro strad...

Oggi venerdì 16 gennaio alle ore 13.00 ci sarà il sorteggio dei playoff di Conference League, un appuntamento importante per il futuro europeo della Fiorentina. I viola scopriranno se sulla loro strada ci sarà l’Omonia oppure lo Jagiellonia, due avversari diversi per storia e caratteristiche, ma entrambi da affrontare con la massima attenzione.

La priorità della squadra resta comunque il campionato e l’obiettivo salvezza, fondamentale per garantire stabilità e continuità al progetto tecnico. Tuttavia, la Conference League rappresenta un’opportunità da non sottovalutare: una competizione europea che può dare prestigio, entusiasmo all’ambiente e minuti preziosi a tutta la rosa.

La Fiorentina dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra le energie da spendere in Serie A e quelle da dedicare all’Europa, evitando cali di concentrazione. Trascurare la Conference sarebbe un errore, perché il percorso europeo può diventare un valore aggiunto anche per la crescita del gruppo e per il morale della squadra.