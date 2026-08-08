Condò: “Il botta e risposta tra Antognoni e la Fiorentina? Mi fa prendere molto male”

Paolo Condò ha analizzato il momento di tensione tra la società viola e la sua storica bandiera.

Il giornalista Paolo Condò, all'interno del suo quotidiano il Corriere della Sera, si è detto rammaricato per le recenti vicende che hanno riguardato Giancarlo Antognoni.

“L'impatto emotivo dell'addio a Franco Baresi, la certezza fortissima di quanto la sua gente lo abbia amato e come il Milan conservi ora nel proprio pantheon un vero e proprio tesoro di qualità e appartenenza, mi fa prendere molto male la polemica che è scoppiata a Firenze tra il club viola e Giancarlo Antognoni. Quest'anno la Fiorentina compier 100 anni e i rapporti con il suo campione più famoso o con la sua bandiera, concetto che in molti rimpiangono in questo calcio moderno, si sono lentamente sfilacciati”.

Queste le sue parole, dalle quali emerge l’auspicio di un riavvicinamento tra le parti.