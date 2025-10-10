Condò: “Nella Fiorentina i bravini devono diventare bravi”. Nicolussi Caviglia in nazionale non è un caso”

Il giornalista Paolo Condò ha dato un proprio giudizio sul brutto momento della Fiorentina in campionato e sul mercato in entrata.

Durante l’edizione del Festival dello Sport di Trento, ai microfoni di TMW , è intervenuto Paolo Condò che ha parlato delle squadre in lotta per lo scudetto e quelle che fino ad oggi l’hanno deluso. Tra queste, per lui, c’è proprio la Fiorentina che ancora non ha trovato la propria strada.

Queste le sue parole: “Non c’è dubbio che sia la grande delusione del campionato. Da anni per me è una squadra che è piena di giocatori bravini, alcuni sono diventati bravissimi come Kean, ma per il resto gli altri continuano ad avere questo diminutivo. Serve che i bravini diventino bravi. Sul mercato , penso che Nicolussi Caviglia e Fazzini siano due giocatori che nel Venezia e nell’Empoli mi piacevano, ha senso provare l’upgrade. Non è casuale che Gattuso convochi Nicolussi Caviglia in nazionale, ma un cosa sono le qualità individuali e una cosa sono le interazioni con la squadra. Non so se per Piccoli sono troppi 25 milioni, sarebbe ingeneroso rispondere adesso. Io pensavo che 29 milioni per Conceicao fossero troppi, ma ora secondo me vale 40 e non 29. Ogni valutazione è da rimandare a Giugno”.