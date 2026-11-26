L'analisi Con un passaggio al 3-5-2 il sacrificato sarebbe Njie. Il calciatore è il più in forma della Fiorentina

Vanoli dovrà stare attento a non disperdere quel poco di buono che la Fiorentina ha espresso sul piano offensivo nell’ultimo mese

Nelle valutazioni di natura tattica che Vanoli sarà chiamato a fare nelle prossime settimane non si potrà prescindere da una considerazione su Alieu Njie. Lo svedese è in questo momento il giocatore più in forma della Fiorentina, uno dei pochi che nell’ultimo periodo ha dato la sensazione di poter fare la differenza negli ultimi trenta metri di campo. E sarebbe un peccato, proprio adesso che il ragazzo ha acquisito fiducia nei propri mezzi, penalizzarlo con un cambio di sistema di gioco. Il problema non si porrebbe evidentemente né con il ritorno al 4-3-3 né con il passaggio al 3-4-3, mentre il discorso sarebbe ben diverso qualora Vanoli decidesse di rinunciare agli esterni offensivi per irrobustire la mediana.

Sia nel 3-5-2 che nel 3-4-1-2 a farne le spese sarebbe proprio Njie. Nel primo caso, infatti, sarebbe naturale pensare a Mastantuono nel ruolo di seconda punta al fianco di Pellegrino, nel secondo ci sarebbe spazio per un trequartista alle spalle dei due attaccanti. A meno che Vanoli non decida di chiedere un sacrificio importante allo svedese, quello di giocare a tutta fascia. Njie ha certamente la gamba per farlo, ma sarebbe chiamato a un lavoro dispendioso in fase difensiva che rischierebbe di togliergli lucidità proprio là dove oggi è più prezioso per la Fiorentina.

Senza contare che dovrebbe assimilare movimenti e compiti diversi da quelli ai quali è abituato. Insomma, nella ricerca di un assetto che garantisca maggior solidità alla squadra, Vanoli dovrà stare attento a non disperdere quel poco di buono che la Fiorentina ha espresso sul piano offensivo nell’ultimo mese. E la crescita di Njie è senz’altro uno degli aspetti da salvaguardare.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione