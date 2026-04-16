Con l'uscita di Bologna e Fiorentina non ci sono italiane semifinaliste in Europa. Non accadeva dal 2018-2019.

Non ci sono più italiane in Europa. Un risultato così non si otteneva dalla stagione 2018-2019, quando uscì la Juventus contro l'Ajax.

Come riporta Tuttomercatoweb: "È una statistica che fa riflettere, quella che vede le semifinali europee per la prima volta senza squadre italiane dal 2018-2019 (quando non esisteva la Conference League). Dopo l'eliminazione di Bologna e Fiorentina, rispettivamente da Europa e Conference League per mano di Aston Villa e Crystal Palace, nessuna italiana giocherà infatti una semifinale delle tre competizioni europee in questa stagione. Considerando invece le stagioni con tre grandi competizioni europee - sottolinea il profilo X di Opta Paolo - non accadeva addirittura dal 1986-1987. Un ulteriore indizio, insieme all'eliminazione della Nazionale nel playoff con la Bosnia, di un calcio italiano sempre più in crisi".

Nel 2019 ad essere eliminata ai quarti di finale di Champions League, fu la Juventus di Massimiliano Allegri e di Cristiano Ronaldo, che uscì a sorpresa contro l'Ajax.