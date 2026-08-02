Comuzzo sulla Fiorentina: "Un bel bagaglio d'esperienza, mi prepara ad affrontare meglio il futuro"

Intervistato da Sky Sport, Comuzzo, tra le altre cose, fa un bilancio della sua avventura a Firenze e di quello che è successo nelle due ultime stagioni.

Il nuovo difensore del Torino, Pietro Comuzzo, è intervenuto a Sky Sport per commentare i suoi primi giorni in maglia granata e la vittoria odierna nell'amichevole col Burnley. Di seguito le dichiarazioni del centrale arrivato in prestito dalla Fiorentina. Le parole di Comuzzo Sul suo arrivo e sull'amichevole: "Posso dire solo di essere felice, sono arrivato in una piazza importante e le sensazioni sono state positive fin dal primo minuto. In campo oggi abbiamo lottato e abbiamo iniziato a trovare le giuste distanze. Se c'è questa fame, se c'è questa alchimia, riusciamo a fare bene e magari vincere, anche se è solo un'amichevole".

Su mister Abate: "Il mister ha le giuste idee, ha poche idee, ma sono quelle e sono decise. Ti spinge ad andare forte in allenamento, poi arrivi sul campo e ti senti pronto sia fisicamente sia mentalmente. Abate vuole giocare, andare forte in pressione. Vogliamo creare una mentalità fatta di fiducia, aiuto reciproco e serenità qui al Torino".

Sulla Fiorentina: "Mi reputo fortunato ad aver vissuto un anno in cui sono salito tantissimo e un altro anno con tante difficoltà. Aver vissuto tutto questo in così poco tempo mi ha dato un bel bagaglio d'esperienza e mi prepara ad affrontare meglio il futuro".

Lo riporta TMW