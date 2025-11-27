Comuzzo: “Ho studiato molto Jovic, solo la partita alla fine ci dirà se sarò riuscito a fermarlo o meno”

Pietro Comuzzo parla ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Conference League, Fiorentina-Aek. Ecco le sue dichiarazioni:

“Le parole di ieri di Vanoli su di me le ho prese in maniera solo che positiva, cerco di dare il massimo in allenamento e, quando sono chiamato in causa, di dare il meglio proprio per aiutare la squadra: sono convinto che piano piano usciremo da questo momento, come stiamo facendo. Vanoli in questi giorni non ci ha detto niente per motivarci perchè sappiamo che la partita è importante, quello che ci ha detto è che ci sono partite nella stagione che sono più importanti di altre; in questo momento ogni partita per noi è importante e forse questa lo è ancora di più.

Stasera entreremo in campo per dare il massimo e cercare di portarla a casa, e portare la migliore prestazione possibile. Come si ferma Jovic? Io ho cercato di studiarlo il più possibile, ho guardato video… il primo anno che sono arrivato l’ho conosciuto ma non molto, quindi ho chiesto ai compagni qualche consiglio. Lo dirà la partita alla fine se lo avrò fermato o meno”.