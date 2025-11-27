27 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Comuzzo: “Ho studiato molto Jovic, solo la partita alla fine ci dirà se sarò riuscito a fermarlo o meno”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Comuzzo: “Ho studiato molto Jovic, solo la partita alla fine ci dirà se sarò riuscito a fermarlo o meno”

Redazione

27 Novembre · 20:31

Aggiornamento: 27 Novembre 2025 · 20:31

Condividi:

di

Pietro Comuzzo parla ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Conference League, Fiorentina-Aek. Ecco le sue dichiarazioni:

“Le parole di ieri di Vanoli su di me le ho prese in maniera solo che positiva, cerco di dare il massimo in allenamento e, quando sono chiamato in causa, di dare il meglio proprio per aiutare la squadra: sono convinto che piano piano usciremo da questo momento, come stiamo facendo. Vanoli in questi giorni non ci ha detto niente per motivarci perchè sappiamo che la partita è importante, quello che ci ha detto è che ci sono partite nella stagione che sono più importanti di altre; in questo momento ogni partita per noi è importante e forse questa lo è ancora di più.

Stasera entreremo in campo per dare il massimo e cercare di portarla a casa, e portare la migliore prestazione possibile. Come si ferma Jovic? Io ho cercato di studiarlo il più possibile, ho guardato video… il primo anno che sono arrivato l’ho conosciuto ma non molto, quindi ho chiesto ai compagni qualche consiglio. Lo dirà la partita alla fine se lo avrò fermato o meno”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio