Comuzzo: “Finale di Conference e un posto in Europa, non vediamo l’ora di scendere in campo”

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, parla così a Sky Sport prima della partita sul campo della Roma: “Le aspettative sono sempre alte a inizio campionato, ti metti degli obiettivi e a volte dei sogni. Giocare una finale di Conference e un posto in Europa sarebbe importante, non vediamo l’ora di scendere in campo e dare il massimo per provare a raggiungere certi obiettivi”.

Sull’emozione di questa partita: “Sì, quando entro in campo quel brivido e quella tensione emotiva c’è sempre. Qui all’Olimpico come nello stadio del Betis, è sempre un’emozione grande”.