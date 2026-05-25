Comuzzo e Ndour vanno in Nazionale, Baldini chiama tutta l’U21 per le prossime 2 amichevoli
Presenti dunque anche Comuzzo e Ndour che si toglieranno la soddisfazione di rappresentare l'Italia dopo una stagione travagliata con la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2026 19:25
Silvio Baldini ha reso noto l'elenco dei convocati per le prossime due amichevoii dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia. Il ct in pectore della Nazionale maggiore e dell'U21 ha scelto di convocare praticamente tutta la rosa della nazionale giovanile Presenti dunque anche Comuzzo e Ndour che si toglieranno la soddisfazione di rappresentare l'Italia dopo una stagione travagliata con la Fiorentina