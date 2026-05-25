Comuzzo e Ndour vanno in Nazionale, Baldini chiama tutta l’U21 per le prossime 2 amichevoli

Presenti dunque anche Comuzzo e Ndour che si toglieranno la soddisfazione di rappresentare l'Italia dopo una stagione travagliata con la Fiorentina

Silvio Baldini ha reso noto l'elenco dei convocati per le prossime due amichevoii dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia. Il ct in pectore della Nazionale maggiore e dell'U21 ha scelto di convocare praticamente tutta la rosa della nazionale giovanile Presenti dunque anche Comuzzo e Ndour che si toglieranno la soddisfazione di rappresentare l'Italia dopo una stagione travagliata con la Fiorentina