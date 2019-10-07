Comunicato ufficiale: Eusebio Di Francesco ha rescisso il contratto con la Sampdoria

Ecco il comunicato della Sampdoria sulla rescissione del contratto con Di Francesco:"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con il mister...

Ecco il comunicato della Sampdoria sulla rescissione del contratto con Di Francesco:

"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con il mister Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata".