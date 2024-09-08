Commisso spiega: “Non accetto certi stereotipi, intere generazioni di Italo americani etichettati come mafiosi”

Pace fatta tra Commisso e La Gazzetta dello Sport

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha spiegato le sue arrabbiature con La Gazzetta dello Sport, ma ora è pace. “Certe ironie non riesco ad accettarle, perché al di là del mio percorso fatto di studi, sudore, lavoro e fatica, richiamano uno stereotipo che ha colpito intere generazioni di italo americani che sono stati etichettati come mafiosi. Un certo grande cinema ha quasi sempre rappresentato la nostra comunità come malavitosa e questo ha rappresentato un grave danno e una colossale bugia, perché gli italiani hanno contribuito a far crescere l'America con il proprio impegno e lavoro. Per un 1% che ha vissuto nell'illegalità, c'è un 99% di persone per bene di cui invece andare orgogliosi”.