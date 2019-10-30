Commisso: “Pensavo di portare sfortuna stavo per piangere oggi. Vinto grazie al cuore”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è così intervenuto nel post gara:“Non credevo di vincere sono sincero ma i ragazzi ce l’hanno fatta, pensavo di portare sfortuna ed invece è andata bene...

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è così intervenuto nel post gara:

“Non credevo di vincere sono sincero ma i ragazzi ce l’hanno fatta, pensavo di portare sfortuna ed invece è andata bene, ora spero di vedere qualcosa di bello a Firenze. Abbiamo vinto usando il cuore, entrambe le squadre hanno sbagliato. Grazie a Pradè e Barone per aver rinnovato il contratto a Castrovilli lo avete visto? Bene anche Dragowski. Sui cori razzisti non so chi sia stato, ma sono cose che non devono accadere”.

Dichiarazioni raccolte da Firenzeviolasupersport