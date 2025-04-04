Commisso: "Mai pensato all'esonero di Palladino. Se non andiamo in Champions, non è un fallimento"

Durante l'intervista concessa a Sky Sport, il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha così parlato dell'obiettivo stagionale, rispondendo così alla domanda diretta sulla qualificazione in Cham...

Durante l'intervista concessa a Sky Sport, il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha così parlato dell'obiettivo stagionale, rispondendo così alla domanda diretta sulla qualificazione in Champions League: “Obiettivo Champions? No, se arriva arriva, in caso contrario non è un fallimento".

Il Presidente ha così risposto, invece, alla domanda su Raffaele Palladino: "Mai pensato all’esonero, io tengo a Palladino. È un ragazzo giovane, ha perso la mamma e poi c’è stato il problema di Bove: non è un caso che in quei giorni abbiamo avuto difficoltà. Ora vogliamo tornare al livello dell’andata".