Commisso: "La Fiorentina è Firenze, appartiene ai fiorentini. Mio padre è per sempre un tifoso viola”

Il presidente viola ha celebrato il legame tra Firenze, la Fiorentina e la sua famiglia

In occasione del ritiro del Pegaso d’Oro, conferito dalla Regione Toscana, Giuseppe Commisso ha parlato del profondo legame tra la Fiorentina, la sua famiglia e i tifosi viola. Un rapporto che, nelle parole del presidente, va ben oltre il calcio e rappresenta un legame profondo con Firenze e con tutta la sua comunità. Queste le sue parole:

“La Fiorentina è Firenze. Appartiene ai fiorentini e a coloro che hanno giocato con la maglia viola e a tutti i tifosi. Ringrazio il presidente Giani perché era presente nel momento più difficile della storia della Fiorentina con la ripartenza e per questo riconoscimento, oltre che per la sua amici amicizia nei confronti della Fiorentina”.

“Mio padre sapeva che la Fiorentina era più che una semplice squadra. Credeva negli investimenti, nei nostri giovani. Lui, ovunque sia, è sempre un tifoso viola. Oggi celebriamo i primi cento anni, è inviato un viaggio che proseguirà. Forza viola, oggi, domani e sempre".