Commisso: "Costruiremo un nuovo stadio stile modello Juve per sostituire l'Artemio Franchi"

Rocco Commisso ha fatto tantissimo affari ma quando finalmente ha avuto la possibilità di comprare la squadra di calcio italiana della Fiorentina, è stato uno dei più rapidi, secondo il giornale Forbe...

Rocco Commisso ha fatto tantissimo affari ma quando finalmente ha avuto la possibilità di comprare la squadra di calcio italiana della Fiorentina, è stato uno dei più rapidi, secondo il giornale Forbes.

Ha un valore di circa 5 miliardi di dollari, è il fondatore e CEO della società dei cavi Mediacom e presidente del club di calcio degli Stati Uniti, New York Cosmos.

Queste le sue parole: "Se tu non hai le entrate, non puoi comprare i giocatori e se non acquisti i giocatori, non puoi generare entrate. Costruiremo un nuovo stadio, per sostituire il Franchi di 87 anni della Fiorentina, è un progetto per aumentare i ricavi della giornata. Il processo è intricato nella burocrazia del governo e potrebbe richiedere più tempo. Oltre la Juventus, non esiste un club italiano che produca 300 milioni di entrate all'anno".