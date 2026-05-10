Commisso: "Congratulazioni per la permanenza in Serie A. Penso che mio padre sarebbe stato orgoglioso di loro"

Queste le ulteriori parole di Joseph Commisso dopo la salvezza della viola. Un pensiero del Presidente va a Rocco Commisso.

Questo è il post che scrive Joseph Commisso dopo la salvezza della Fiorentina:

"Congratulazioni alla Fiorentina per aver conquistato la permanenza in Serie A.



Sono molto orgoglioso del nostro allenatore Paolo Vanoli, dei nostri giocatori, di Fabio Paratici, Alessandro Ferrari, Mark Stephan e di tutte le persone del Club che hanno lavorato con impegno, unità e determinazione durante una stagione molto difficile.



Questo risultato è arrivato in un periodo di profondo dolore per la mia famiglia. Ho lottato con determinazione, insieme al Club, per fare in modo che la Fiorentina rimanesse dove merita di stare, in Serie A.



So che mio padre sarebbe stato orgoglioso di loro, orgoglioso della loro lotta, del loro carattere e del fatto che la Fiorentina non abbia mai mollato.



Ora la nostra responsabilità è guardare avanti e costruire un grande futuro per la Fiorentina. Dobbiamo continuare a lavorare con forza, disciplina, ambizione e unità per rendere questo Club più forte, più competitivo e all’altezza della sua storia, della sua città e dei suoi colori.



Forza Viola! 💪🏻💜⚜️"