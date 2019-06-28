Commisso con il sindaco di Campi Bisenzio ha parlato del progetto del nuovo centro sportivo
Secondo quanto riporta nell'edizione odierna Il Corriere fiorentino, prima di ripartire per gli Stati Uniti, Rocco Commisso ha incontrato il sindaco di fede viola di Bagno a Ripoli Francesco Casini ed...
Secondo quanto riporta nell'edizione odierna Il Corriere fiorentino, prima di ripartire per gli Stati Uniti, Rocco Commisso ha incontrato il sindaco di fede viola di Bagno a Ripoli Francesco Casini ed il primo cittadino di Campi Bisenzio Emiliano Fossi. Con quest'ultimo l'incontro è servito per conoscere gli sviluppi del progetto del nuovo centro sportivo. I discorsi di questo erano stati bloccati con il cambio proprietà, adesso spetta al neo presidente decidere come e quanto intervenire. Per il centro sportivo l'intento è quello di dare vita a un campus nel quale possano lavorare dalle giovanili alla prima squadra.