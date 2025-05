Commisso: “Abbiamo 65 punti e siamo arrivati sesto. Abbiamo fatto meglio dello scorso anno”

Rocco Commisso ha risposto, in collegamento dagli Stati Uniti, alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa del Viola Park, queste le parole della Fiorentina:

“Avevamo detto che volevamo fare meglio e siamo arrivati sesti. Vogliamo fare meglio della stagione passata, siamo stati sfortunati a non essere in Europa League con 65 punti, negli ultimi 11 anni con 65 punti si è sempre andati in Europa. Con Palladino sono state dette cose false, Pradè e Palladino mi hanno proposto di esercitare l’opzione per il rinnovo e io ho accettato. Senza lo stadio non possiamo competere con i top club, l’Inter incassa tanti milioni quando gioca in casa, noi non possiamo fare meglio di loro. Con i soldi che abbiamo. Mi arrabbio quando leggo polemiche, nessuno si è fatto avanti per portare soldi alla Fiorentina, io ne ho messi già abbastanza ed abbiamo anche il problema del Fair Play Finanziario. Pradè e Ferrari hanno fatto un buon lavoro. Saputo sta a Bologna da 10 anni, cosa hanno fatto nei primi 8 anni? Mai arrivati superiore al decimo posto. Palladino per me è come un figlio, ho un ottimo rapporto con lui, è stato un anno difficile per lui.

I tifosi della Fiorentina non sono quelli della Curva Fiesole, la grande maggioranza dei tifosi erano favorevoli alla Fiorentina, loro possono fare quello che vogliono, io non devo accettarlo, loro non possono cambiare come stiamo portando la Fiorentina avanti, speriamo che capiscono che queste cose non le devono fare. Su Comuzzo ho deciso io di tenerlo. Le critiche non sono giuste perchè abbiamo fatto meglio dello scorso anno. Le mie critiche sono ad una minoranza, ci sono più tifosi che vogliono il bene della Fiorentina che altri, io ringrazio tutti, speriamo di fare un buon mercato. Ci vediamo verso la fine di settembre”