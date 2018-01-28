Il commento di Ferrara sulla censura allo striscione: “Ma quanto siamo messi male”
In casa Fiorentina tiene banco il caso dello striscione censurato dalla società gigliata al Viola Club Viesseux. Su questo argomento scrive così Benedetto Ferrara su la Repubblica Firenze:“Una piccola...
In casa Fiorentina tiene banco il caso dello striscione censurato dalla società gigliata al Viola Club Viesseux. Su questo argomento scrive così Benedetto Ferrara su la Repubblica Firenze:
“Una piccola storia triste. E anche un po’ ridicola, se non fosse che racconta la situazione in cui si trova la Fiorentina, squadra di mezza classifica che sta affrontando un paio di problemi: il primo sarebbe quello di dare un senso alla sua stagione di transizione verso non si sa bene cosa, il secondo quello di riportare i suoi tifosi allo stadio (...) Uno striscione del Vieusseux è stato censurato dal Gos (gruppo operativo sicurezza), che ha ritenuto la scritta eccessivamente ironica e quindi non degna di entrare in curva per la partita di oggi contro il Verona. Sullo striscione c’era scritto:«Allora seguitate! Ma quand’è che ci liberate?». Il tutto evidentemente riferito alla famiglia Della Valle. Lo si può condividere o meno, questo è evidente. Ma è il censurarlo e ritenerlo eccessivamente ironico che non solo fa ridere, ma anche capire di come siamo messi male da tutti i punti di vista. (...) Anche perché la vera contestazione non è tanto quella contenuta in un coro o in uno striscione, ma semmai il fatto che l’apatia sta prendendo il sopravvento. (...)