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Colpani: "Palladino non mi sta facendo mancare niente, tornerò quello di prima. Non vedo l'ora"

Andrea Colpani, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport poco prima della sfida contro il Monza: “È stato molto emozionante, non vedo l’ora di giocare davanti a quelli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2025 20:30
Colpani: "Palladino non mi sta facendo mancare niente, tornerò quello di prima. Non vedo l'ora" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Andrea Colpani, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport poco prima della sfida contro il Monza: “È stato molto emozionante, non vedo l’ora di giocare davanti a quelli che sono stati i miei tifosi per quattro anni. Ho visto tanta gente, sono molto emozionato”.

Sul momento alla Fiorentina: “Secondo me devo lavorare tanto su me stesso. Con il lavoro tornerò a fare le giocate che ho fatto a Monza. Non vedo l’ora di rivedere quel giocatore.Manca un po' di fiducia? Sono momenti del calcio. Ci sono momenti in cui tutto funziona e altri in cui bisogna lavorare a testa alta. Il mister non mi ha mai fatto mancare la fiducia, lo ringrazio e sicuramente tornerò quello di prima”.

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