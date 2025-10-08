Colantuono positivo: “Fiorentina, per l’Europa ci sei ancora. Tre sfide toste per ripartire”

Mister Stefano Colantuono ha analizzato i problemi in campionato della Fiorentina restando comunque positivo sulle prossime partite.

Mister Stefano Colantuono durante “Maracanà”, su TMW Radio, ha parlato di alcune squadre di serie A , toccando anche l’argomento Fiorentina.

Come può uscire dal tunnel Pioli con la Fiorentina?

”Meglio un calendario difficile, sono partite che di solito non sbagliano. Mi dispiace per Pioli, caro amico. Ne sono sicuro, ne verrà fuori. E’ un trittico importante che può essere chiave per uscirne fuori. I problemi? Magari di forma di qualche giocatore, tattico, ma mi fa specie perchè Pioli è uno dei più’ preparati e ha una buona squadra. Hanno tutto per uscirne fuori. Squadra sopravvalutata? Dipende dall’obiettivo, di sicuro per un piazzamento europeo c’è”.