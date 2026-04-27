Cois: "Braschi deve giocare nelle ultime partite: solo i giovani possono salvare il calcio italiano"

L’ex Viola spinge forte sui giovani, chiedendo spazio immediato per Braschi nelle ultime gare

L'ex centrocampista della Fiorentina, Sandro Cois, è intervenuto a RadioFirenzeViola: "Spero che sia un futuro che riporti la Fiorentina dove meriti perché quest'anno è stata un'annata all'inizio disastrosa. Meno male che ci siamo ripresi, meno male che ci siamo salvati, posso dirlo. L'importante era uscire da quella zona lì, dove siamo stati per troppo tempo. Io credo che adesso bisogna solamente pensare al futuro, il direttore Paratici avrà tanto da lavorare perché per fare una squadra importante bisogna fare dei cambiamenti".

Su Braschi: "La mia idea è sempre la stessa da tanti anni. Se la società non ha il coraggio di far giocare calciatori della Primavera, importanti, giovani, diventa un problema per il calcio italiano. Nelle ultime partite farei giocare giocatori ragazzi della Primavera titolari, per cercare comunque di valorizzarli. Soprattutto adesso che magari se raggiungi la salvezza non hai nulla da perdere".

Aggiunge: "Sarebbe una cosa molto importante non solo per valorizzare il ragazzo, ma anche per dargli uno stimolo nuovo. Perché comunque fare un esordio in Serie A è una cosa che ti dà entusiasmo ed è fondamentale per il futuro".