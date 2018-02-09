Cobolli Gigli: "I tifosi viola sentono di più questa partita, Firenze ambiente educato"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "La partita con la Fiorentina si può vedere come un derby, anche se c'è più attenzione da parte dei tifosi v...

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "La partita con la Fiorentina si può vedere come un derby, anche se c'è più attenzione da parte dei tifosi viola".

Prosegue con un pensiero personale: "Nella mia esperienza è sempre stato piacevole incontrare la Fiorentina. Io sono sempre stato accettato in queste occasioni, ho trovato un ambiente educato".