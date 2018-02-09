Cobolli Gigli: "I tifosi viola sentono di più questa partita, Firenze ambiente educato"
Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "La partita con la Fiorentina si può vedere come un derby, anche se c'è più attenzione da parte dei tifosi v...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 12:22
Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "La partita con la Fiorentina si può vedere come un derby, anche se c'è più attenzione da parte dei tifosi viola".
Prosegue con un pensiero personale: "Nella mia esperienza è sempre stato piacevole incontrare la Fiorentina. Io sono sempre stato accettato in queste occasioni, ho trovato un ambiente educato".