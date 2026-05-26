Cm.com: "Il Sassuolo vorrà un indennizzo per Grosso, le alternative restano Vanoli e Vieira"

Prima la preparazione del terreno, poi il viaggio negli Stati Uniti: l'affondo decisivo può arrivare in qualsiasi momento

Prima la preparazione del terreno, poi il viaggio negli Stati Uniti: l'affondo decisivo può arrivare in qualsiasi momento. Questa la tabella di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, i direttori sportivo e generale della Fiorentina, verso la stretta di mano con il futuro allenatore viola. Con Paolo Vanoli che non è del tutto fuori dai giochi, ma che vede le quotazioni di una permanenza in riva all'Arno sempre più in ribasso dopo il raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Come annunciato da Ferrari giovedì scorso nella conferenza stampa di fine stagione della Femminile, lui e Paratici raggiungeranno il presidente Giuseppe Commisso a New York per un briefing in vista del mercato che dovrà lanciare la prossima stagione: dall'allenatore al budget, il futuro nasce al di là dell'Atlantico nella prima metà di giugno. Prima di partire, come evidenziato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, i contatti con Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo che ha cominciato proprio nelle giovanili della Juventus sotto la gestione Paratici, sono stati formalmente avviati.

Non che il Sassuolo sia un facile interlocutore: l'ad Carnevali vorrebbe proseguire con Grosso ma si è detto disposto a non ostacolarne il percorso di crescita: potrebbe essere necessario un indennizzo o l'inserimento di un giocatore nella trattativa, come fu per Italiano che venne "sbloccato" con un milione e il passaggio del difensore bulgaro Petko Hristov allo Spezia. Se poi non fosse fumata bianca con Grosso, ci sono altre piste da battere. E pure alcune solo da sognare: è il caso di Andoni Iraola, che sarebbe di gran lunga il preferito di Paratici ma che ha diverse pretendenti anche tra le big e tra le qualificate alle prossime coppe europee e ha preso tempo. Oltretutto, dopo l'esonero di Allegri si è mosso proprio il Milan per l'ex capitano dell'Athletic Club di Bilbao, che ha salutato il Bournemouth.

Alternativa credibile, oltre ovviamente alla conferma di Vanoli che è legato al club viola fino a giugno con opzione di rinnovo in favore della società, è secondo il Corriere dello Sport Patrick VIeira, fermo dopo l'esonero da parte del Genoa lo scorso autunno e corrispondente per esperienza e cifra tecnica all'identikit in questione. Lo scrive Calciomercato.com