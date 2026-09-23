Cm.com: "Farioli disse no alla Fiorentina per il post Palladino. Voleva allenare all'estero"

Il tecnico toscano era stato seguito anche dalla Fiorentina nell’estate 2025

Partenza a razzo per Francesco Farioli sulla panchina del Porto. Il tecnico toscano sta trascinando i Dragões a suon di record: sette vittorie su sette nelle prime uscite, 21 punti a punteggio pieno e un +5 sul Benfica. Numeri che confermano il valore di un profilo sempre più stimato a livello internazionale e finito costantemente nei taccuini dei club di Serie A, campionato nel quale non ha mai allenato da primo allenatore, avendoci lavorato solo come collaboratore nello staff di Roberto De Zerbi tra Benevento e Sassuolo.

Secondo quanto ricostruito da Calciomercato.com, negli ultimi due anni diversi club italiani si sono messi sulle sue tracce. Tra questi figurava la Roma, con Claudio Ranieri (all'epoca consulente giallorosso) che effettuò una chiamata per sondarne la disponibilità prima dell'arrivo di Gian Piero Gasperini. Successivamente, nell'estate del 2025 - subito dopo l'addio all'Ajax - il suo nome era finito nella lista dei desideri di Torino e Fiorentina, rispettivamente a caccia degli eredi di Paolo Vanoli e Raffaele Palladino.

In tutte le occasioni, la posizione di Farioli è stata categorica: la ferma volontà di proseguire la propria crescita professionale all'estero. Da qui la decisione di cogliere la sfida del Porto con un contratto fino al 2027, blindato e prolungato di un ulteriore anno già lo scorso gennaio.