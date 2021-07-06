Cm.com, Sensi ha rifiutato la Fiorentina perchè vuole restare, ma per l'Inter è sul mercato per fare cassa

Il nuovo tecnico Simone Inzaghi non considera Sensi indispensabile, riporta Cm.com

Come riporta la redazione di Calciomercato.com, il futuro di Stefano Sensi non è ancora stato deciso. Il centrocampista italiano vuole continuare la sua esperienza all'Inter, ha anche anticipato il rientro dalle vacanze per allenarsi e farsi trovare pronto dal nuovo mister Simone Inzaghi. Sensi avrebbe rinunciato alla proposta della Fiorentina presentata nell'ultima settimana, manifestando la volontà di restare all'Inter.

Inter che però considera Sensi cedibile fino a fine agosto, con il benestare di Inzaghi che non lo considera indispensabile. Aspetterà un'offerta congrua che si dovrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro, a quel punto l'Inter potrebbe trovare a Sensi una nuova sistemazione.

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