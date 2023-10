Cm.com: “Liverpool e Chelsea su Nico Gonzalez. Commisso lo valuta 60 milioni e non vuole fare sconti”

Il grande avvio di stagione di Nico Gonzalez non è passato inosservato, tanto che la Premier League è tornata a mettere gli occhi sull’esterno di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Nico Gonzalez è finito nel mirino di altri due club di Premier dopo il no al Brentford di questa estate. Liverpool e Chelsea hanno infatti spesso spedito i propri scout al Franchi per visionare l’argentino che però, è uno dei punti fermi di Italiano e della società. Secondo il portale, Commisso lo considera un giocatore da 60 milioni e non ha nessuna intenzione di fare sconti.

IN REALTA LA FIORENTINA NON HAI PENSATO DI DARE UN PREZZO PER NICO..