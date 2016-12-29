Clausola da 100 milioni e contratto fino al 2020. Bernardeschi verso un nuovo contratto con la Fiorentina
Andrea Della Valle ha dato ordine al direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino di blindare il gioiello di casa viola Bernardeschi
Il Corriere dello Sport Stadio parla di Federico Bernardeschi e del suo nuovo contratto:
Mentre la Fiorentina tenta di far quadrato, da cinquanta milioni di euro, per impedire il «ratto» di Kalinic, il club viola teme ancor di più un eventuale assalto nei confronti di Federico Bernardeschi. Il ragazzo che non gioca bene ma (mai come quest’anno) benissimo. Come tornerà a Firenze, Pantaleo Corvino proverà (su indicazioni già annunciate pubblicamente) ad accontentare il presidente Andrea Della Valle proponendo al giocatore di Carrara un aggiustamento di contratto. Si parla di un allungamento dall’attuale scadenza al 2019 fino al 2020. Ma non solo: anche con aumento di circa il venti per cento degli emolumenti e con una clausola rescissoria che il presidente viola vorrebbe fino a 100 milioni di euro. Sì, una vera blindatura. Possibile? Difficile ma non impossibile.