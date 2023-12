Clamoroso Mourinho, si rifiuta di parlare in italiano e risponde in portoghese: “Non so bene la lingua”

Josè Mourinho non smette di far parlare di sè. Dopo la partita vinta contro il Sassuolo grazie alle decisioni dell’arbitro (rosso al Sassuolo, rigore per la Roma, ammonito Berardi e mai sanzionato Mancini) si è presentato davanti ai microfoni di Dazn parlando solo in portoghese e rifiutandosi di mettersi l’auricolare e di ricevere domande dallo studio. Mourinho ha parlato in portoghese e si è giustificato dicendo che non sa bene la lingua italiana per rispondere. Una grave mancanza di rispetto per tutti i tifosi e per i giornalisti che lo hanno intervistato.

