Clamoroso in casa Lazio: la lega blocca l’affare Frattesi per l’indice di liquidità. Lui era già in aeroporto

Frattesi bloccato in aeroporto, la Lazio non ha la liquidità per comprarlo

Sono ore frenetiche in casa Lazio con l’operazione Frattesi che è stata messa in stand-by. Il club di Lotito infatti aveva chiuso un colpo importante andando a prendere il centrocampista dell’Inter in prestito con obbligo di riscatto.Era tutto già indirizzato e concluso con le visite mediche già fissate. Stamattina però la lega calcio ha bloccato l’operazione per l’indice di liquidità del club biancoceleste. Il tutto secondo quanto scrive Pedullà con Frattesi in aeroporto pronto a imbarcarsi. Adesso per risolvere la situazione servirebbe o una ricapitalizzazione da parte di Lotito oppure una cessione