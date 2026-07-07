Cinquini: "Andreazzoli professionista esemplare: sarà una guida per tutto il settore giovanile Viola"

Oreste Cinquini elogia la scelta di Paratici di affidare la guida della primavera a Aurelio Andreazzoli

Nel 1996 Oreste Cinquini affidò ad Aurelio Andreazzoli la guida degli Allievi Nazionali della Fiorentina. L’ex dirigente viola, intervenuto al Pranzo col Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del ritorno a Firenze dell’ex allenatore dell’Empoli, scelto ora come nuovo tecnico della Primavera viola.

Le sue parole: "Avevamo giocato insieme, dormivamo in camera insieme, siamo sempre stati molto legati. Intravedevo in lui doti soprattutto umane, poi anche calcistiche. Farà da guida a tutto il settore giovanile, a tutti gli allenatori. È un professionista esemplare, una persona integerrima. Gli ho appena mandato un messaggio personale di congratulazioni".

Aggiunge: "Eredita una situazione abbastanza difficile, Galloppa ha fatto un gran lavoro nelle ultime stagioni. Ma credo che andrà alla grande. Credo che sia stata la scelta giusta. Anche l'esperienza è un valore. Potrà portare all'interno dello staff tecnico della Primavera molte cose che ha imparato e insegnato".