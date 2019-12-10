Cincotta: "Voglia di rivincita contro il Ravenna, dobbiamo essere concentratissimi"

Queste le parole rilasciate a Violachannel.tv dall'allenatore della Fiorentina Women's Antonio Cincotta in vista del match di domani in Coppa Italia contro il Ravenna Women: "Il Ravenna 5 anni fa ci e...

Queste le parole rilasciate a Violachannel.tv dall'allenatore della Fiorentina Women's Antonio Cincotta in vista del match di domani in Coppa Italia contro il Ravenna Women: "Il Ravenna 5 anni fa ci eliminò agli ottavi e in Campionato contro di loro abbiamo perso punti importanti. Non prenderemo sottogamba la gara, dobbiamo essere concentratissimi. Dalla nostra parte abbiamo tutte le big tranne la Juve, il percorso sarà molto più complesso rispetto agli anni precedenti".