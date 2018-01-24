Ciccio Graziani: “Visto errori a Genova che neanche in B. Le scelte di Pioli no bene…”

Parla così l’ex viola Ciccio Graziani a Radio Bruno: “Le scelte di Pioli non mi hanno convinto a Genova. Ma non è un assetto che mi dispiace. Solo che andava provato con squadre di valore inferiore. M...

Parla così l’ex viola Ciccio Graziani a Radio Bruno: “Le scelte di Pioli non mi hanno convinto a Genova. Ma non è un assetto che mi dispiace. Solo che andava provato con squadre di valore inferiore. Me lo aspettavo in casa, magari già contro il Verona domenica, un 4-3-3 con Chiesa, Babacar e Simeone davanti. A Marassi ho visto errori e stupidaggini che non si vedono neanche in B. Babacar? Ha avutosolo tre palloni in tutta la partita. E’ vero che ha sbagliato un gol, ma se avesse fatto una grande gara, con i pochi palloni che gli sono arrivati, sarebbe stato un fenomeno”.