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Christensen sempre più protagonista con la Salernitana: seconda rete inviolata consecutiva

Oliver Christensen ha già conquistato i cuori dei tifosi della Salernitana. Dopo la prima grande prova all'Arechi, il portiere danese ha mantenuto un'altra volta la rete inviolata contro il Brescia. U...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2025 14:15
Christensen sempre più protagonista con la Salernitana: seconda rete inviolata consecutiva -
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Oliver Christensen ha già conquistato i cuori dei tifosi della Salernitana. Dopo la prima grande prova all'Arechi, il portiere danese ha mantenuto un'altra volta la rete inviolata contro il Brescia. Una statistica che in casa Salernitana mancava da cinque mesi. A Salerno sono entusiasti delle prestazioni del portiere danese tanto che Ottopagine parla di una serata impeccabile di Christensen che non ha fatto miracoli come all'Arechi ma si è dimostrato ancora una volta un muro.

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